Klasemen Super League: Persijap Lepas Zona Degradasi, Bali United Papan Bawah

Minggu, 01 Maret 2026 – 04:07 WIB
Striker Bali United Boris Kopitovic melakukan duel udara dengan pemain Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah satu laga bergulir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam.

Bali United yang menantang tim tamu, Persijap Jepara dipaksa bermain imbang 0 – 0.

Hasil minor yang diperoleh Bali United memengaruhi posisi tim di klasemen Super League 2025-2026.

Skuad mewah bernilai Rp 100 miliar yang dimiliki Bali United seperti tak ada artinya, setelah para pemain mengantarkan posisi tim bertabur bintang ini menuju papan bawah klasemen.

Hasil minor yang diperoleh tuan rumah cukup wajar mengingat pelatih Persijap Mario Lemos menerapkan taktik gila saat menghadapi tuan rumah Bali United.

Bali United saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen Super League 2025-2026 dengan 30 poin, hasil dari 23 pertandingan.

Bali United sejauh ini baru meraih tujuh kemenangan, sembilan kali imbang dan tujuh kali kekalahan.

Persijap Jepara di lain sisi berhasil keluar dari zona degradasi untuk kali pertama pada awal putaran kedua setelah berbulan-bulan berkutat di dasar klasemen.

