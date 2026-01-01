Taktik Gila Pelatih Persijap Mario Lemos Terbukti Manjur, Bali United Mati Kutu

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali gagal meraih tiga poin penuh saat bermain di kandang sendiri pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam, Bali United gagal dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persijap Jepara.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil minor yang diperoleh tuan rumah cukup wajar mengingat pelatih Persijap Mario Lemos menerapkan taktik gila saat menghadapi tuan rumah Bali United.

Meski mengandalkan defence yang solid, tetapi pemain Persijap sangat agresif saat melakukan serangan balik, membuat lini pertahanan Bali United pontang-panting menyelamatkan gawang Mike Houptmeijer dari kebobolan.

Terbukti, meski berstatus tim tamu, Persijap unggul segalanya dari tuan rumah Bali United, baik dari sisi ball possession, shots on target, passing hingga chances created.

Dari sisi penguasaan bola, Persijap bermain layaknya tuan rumah, menguasai 58 persen ball possession, sementara Bali United hanya 42 persen.

Pemain Persijap berhasil melepaskan 10 kali shots on target, dua di antaranya tepat sasaran, sementara Bali United hanya mencetak delapan kali.