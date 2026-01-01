Kutukan Putaran Kedua Berlanjut, Bali United Gagal Menang Kontra Persijap, Duh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kutukan putaran kedua Super League 2025-2026 kembali berlanjut.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam, Bali United gagal meraih kemenangan setelah dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persijap Jepara.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil imbang di kandang sendiri pada putaran kedua menjadi yang kedua bagi Bali United setelah sebelumnya dipaksa bermain seri 3 – 3 oleh Semen Padang pada 24 Januari 2026 lalu.

Skor kacamata ini sekaligus menjadi yang ketiga pada putaran kedua ini setelah sebelumnya Bali United dipaksa bermain imbang oleh tuan rumah PSIM Yogyakarta 3 – 3 pekan lalu di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Boris Kopitovic Cum sius terus melancarkan tekanan.

Namun, disiplinnya barisan pertahanan Persijap Jepara membuat lini serang Bali United linglung, kesulitan mengonversi peluang menjadi gol.

Perubahan taktik yang dilakukan Johnny Jansen dengan memasukkan tenaga baru dan gaya bermain, seperti tidak ada artinya.