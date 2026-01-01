JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 02:52 WIB
Kutukan Putaran Kedua Berlanjut, Bali United Gagal Menang Kontra Persijap, Duh - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Diego Campos berduel dengan pemain Persijap pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 0 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kutukan putaran kedua Super League 2025-2026 kembali berlanjut.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam, Bali United gagal meraih kemenangan setelah dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persijap Jepara.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil imbang di kandang sendiri pada putaran kedua menjadi yang kedua bagi Bali United setelah sebelumnya dipaksa bermain seri 3 – 3 oleh Semen Padang pada 24 Januari 2026 lalu.

Skor kacamata ini sekaligus menjadi yang ketiga pada putaran kedua ini setelah sebelumnya Bali United dipaksa bermain imbang oleh tuan rumah PSIM Yogyakarta 3 – 3 pekan lalu di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Boris Kopitovic Cum sius terus melancarkan tekanan.

Namun, disiplinnya barisan pertahanan Persijap Jepara membuat lini serang Bali United linglung, kesulitan mengonversi peluang menjadi gol.

Perubahan taktik yang dilakukan Johnny Jansen dengan memasukkan tenaga baru dan gaya bermain, seperti tidak ada artinya.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Sabtu (28/2) malam, Bali United gagal meraih kemenangan setelah dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persijap
