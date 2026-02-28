Bukan Tim Nyaman, Ini Alasan Berani Yoo Jae-hoon Pilih Jadi Pelatih Kiper Persijap

JPNN.com

Sabtu, 28 Februari 2026 – 04:45 WIB
bali.jpnn.com, JEPARA - Ada nama baru di struktur kepelatihan Persijap menjelang laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam ini.

Dia adalah Yoo Jae-hoo. Legenda hidup Persipura itu menerima tawaran kontrak manajemen Persijap untuk menjadi pelatih kiper tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu.

Mantan pelatih Kiper Timnas Indonesia era Shin Tae yong ini mendapat mandat mengangkat performa para kiper Persijap di kompetisi musim ini,  Sendri Johansah, Ardiansyah, dan Sheva Sanggasi.

"Iya benar saya menjadi pelatih kiper di Persijap. Mulai hari ini (kemarin), saya bertugas," ujar Yoo Jae-hoon dilansir dari laman I.League.

Mantan penjaga gawang Bali United ini mengaku sebelum menerima tawaran Persijap Jepara, ada juga pinangan dari sesama tim Super League.

Namun, setelah melakukan pertimbangan dengan keluarga, lelaki berusia 42 tahun tersebut lebih memilih Persijap.

"Lima tahun di Timnas Indonesia, saya benar-benar sibuk dan sering meninggalkan keluarga.

Saya sudah diskusi dengan keluarga dan mereka mendukung saya untuk kembali ke lapangan," kata Yoo Jae-hoon.

Yoo Jae-hoon mengaku tak mempermasalahkan posisi Persijap yang tengah berjuang lepas dari degradasi saat menerima tawaran dari manajemen
