Klasemen Super League Setelah PSIM Gilas PSBS Biak: Persijap Lepas Zona Degradasi?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah laga pekan ke-23 antara PSBS Biak kontra PSIM Yogyakarta bergulir, kemarin (27/2) malam.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, tuan rumah PSBS Biak secara mengejutkan tumbang dari PSIM Yogyakarta dengan skor 2 – 4.

Bermain lepas sejak menit awal pertandingan, tim tamu PSIM Yogyakarta unggul cepat pada menit ke-15 melalui Franco Ramos Mingo menit ke-15.

Namun, keunggulan PSIM Yogyakarta tak berlangsung lama lantaran berhasil dibalas PSBS Biak melalui Eduardo Barbosa menit ke-36.

Skor imbang 1 – 1 berakhir pada babak pertama.

PSIM di atas angin pada babak kedua setelah mencetak dua gol tambahan melalui Franco Ramos Minggo menit ke-64 dan Ze Valente menit ke-69.

PSBS Biak memperkecil kedudukan setelah Ruyery Blanco mencetak gol ke gawang Cahya Supriadi menit ke-82.

Kesempatan PSBS Biak menyamakan kedudukan gagal terwujud ketika pada menit akhir pertandingan Ze Valente menambah koleksi golnya menit ke-89.