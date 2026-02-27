Bali United vs Persijap: Ferrari Absen, Receveur & Bagas Adi Jadi Alternatif

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United harus bangkit pada laga kandang pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) besok malam.

Meski tanpa dihadiri suporter setia Serdadu Tridatu gegara sanksi Komdis PSSI, Bali United harus bisa meraih kemenangan atas tim tamu.

Masalahnya, ada dua problem besar yang dihadapi Bali United menjelang duel penting ini.

Pertama, Bali United tak bisa diperkuat bek tengah Joao Ferrari untuk mendampingi Kadek Arel di posisi jangkar.

Kartu merah yang diperoleh Joao Ferrari pada laga terakhir kontra PSIM Yogyakarta, Senin (23/2) lalu, memaksa sang pemain absen kontra Persijap.

Pelatih Johnny Jansen harus memutar otak untuk mengatasi krisis di lini belakang.

Sebagai alternatif, Johnny Jansen menyiapkan Tim Receveur dan Bagas Adi untuk menjaga pertahanan Bali United.

Tim Receveur bukan sekali mengawal lini belakang Bali United meski berposisi asli sebagai gelandang tengah.