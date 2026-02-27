Bali United Merugi, Laga Kontra Persijap Tanpa Penonton, Johnny Jansen Kecewa

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 21:42 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen kecewa laga kontra Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) besok malam tanpa dihadiri penonton. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United rugi besar menjelang laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra Persijap Jepara di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, (28/2) besok.

Untuk kali pertama musim ini, laga kandang Bali United tak bisa disaksikan suporter Serdadu Tridatu.

Bali United harus menanggung kerugian ini dampak keputusan Komdis PSSI seusai laga kontra Persebaya dan Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Berdasar hasil sidang Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terbaru, Bali United dijatuhi dua hukuman berat sekaligus gegara ulah suporternya.

Sanksi pertama, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman, dua laga kandang Bali United yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tanpa dihadiri penonton.

Masing-masing laga Bali United kontra Persijap Jepara, Sabtu (28/2) mendatang dan PSBS Biak pada 6 April 2026.

Sanksi tersebut akibat terjadi insiden pelemparan kursi tribune ke dalam lapangan oleh suporter Bali United.

Sanksi kedua, Komdis PSSI menjatuhkan denda akumulatif sebesar Rp 380 juta.

