Anomali Bali United: Produktif saat Laga Tandang, Melempem di Stadion Dipta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Di tangan pelatih baru Johnny Jansen, juara dua kali Liga 1 ini terdampar di peringkat ke-11 klasemen Super League 2025-2026 dengan 29 poin, hasil dari meraih tujuh kemenangan, delapan kali seri dan tujuh kali kalah.

Fakta ini tak pernah terjadi saat Bali United ditangani pelatih yang dibenci suporter Serdadu Tridatu, Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Meski terseok-seok di papan tengah, Bali United tercatat sebagai tim paling produktif saat menjalani laga tandang hingga laga pekan ke-22 lalu.

Dari 11 laga yang sudah dijalani dengan status tandang, Bali United berhasil mencetak 23 gol, lebih baik dari Persija Jakarta dengan 19 gol atau Borneo FC dengan 18 gol tandang.

Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan 17 kompetitor lainnya saat laga tandang.

Pada laga pekan ke-22 lalu, saat dijamu PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Bali United mampu mencetak tiga gol pada laga yang berkesudahan dengan skor 3-3.

Berdasarkan produktifitas 11 laga tandang, Bali United mencatat lima kali menang, tiga kali imbang dan tiga kali kalah.