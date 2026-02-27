JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon Merapat ke Persijap, Wow

Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon Merapat ke Persijap, Wow

Jumat, 27 Februari 2026 – 11:12 WIB
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon Merapat ke Persijap, Wow - JPNN.com Bali
Mantan pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon merapat ke Persijap menjelang duel kontra Bali United, Sabtu (28/2) besok. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap kembali bikin gebrakan menjelang laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) besok.

Setelah menukar posisi Divaldo Alves dan Mario Lemos yang berujung positif kala Persijap membekuk Persebaya, manajemen secara mengejutkan merekrut Yoo Jae-hoon menjadi pelatih kiper.

Mantan pelatih kiper Timnas Indonesia ini memperkuat komposisi tim kepelatihan Persijap demi bisa bertahan di kompetisi Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut bukan untuk menggantikan pelatih kiper sebelumnya, Iman Suherman, melainkan sebagai bagian dari penambahan komposisi baru demi memperkuat sektor penjaga gawang.

Manajemen Persijap Jepara menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi penguatan struktur kepelatihan.

“Dengan bertambahnya tenaga pelatih, diharapkan proses pembinaan kiper dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan kompetitif sepanjang musim,” tulis Persijap di laman klub.

Baca Juga:

Manajemen Persijap memastikan Iman Suherman tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepelatihan kiper Persijap.

“Kehadiran Yoo Jae-hoon diharapkan menciptakan kolaborasi yang produktif, menghadirkan perspektif dan metode latihan yang beragam demi peningkatan performa para penjaga gawang Laskar Kalinyamat,” tulisnya lagi.

Persijap kembali bikin gebrakan menjelang laga pekan ke-23 Super League kontra tuan rumah Bali United dengan merekrut Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Yoo Jae hoon Persijap bali united Timnas Indonesia Bali United vs Persikap Pelatih Kiper Shin Tae-yong Super League 2025-2026 Bali United vs Persijap

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon Merapat ke Persijap, Wow - JPNN.com Bali
    Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon Merapat ke Persijap, Wow
  2. Comeback Manis Irfan Jaya Berujung Duka, Blak-blakan Minta Maaf ke Suporter - JPNN.com Bali

    Comeback Manis Irfan Jaya Berujung Duka, Blak-blakan Minta Maaf ke Suporter

  3. Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela - JPNN.com Bali

    Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU