Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon Merapat ke Persijap, Wow

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap kembali bikin gebrakan menjelang laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) besok.

Setelah menukar posisi Divaldo Alves dan Mario Lemos yang berujung positif kala Persijap membekuk Persebaya, manajemen secara mengejutkan merekrut Yoo Jae-hoon menjadi pelatih kiper.

Mantan pelatih kiper Timnas Indonesia ini memperkuat komposisi tim kepelatihan Persijap demi bisa bertahan di kompetisi Super League 2025-2026.

Kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut bukan untuk menggantikan pelatih kiper sebelumnya, Iman Suherman, melainkan sebagai bagian dari penambahan komposisi baru demi memperkuat sektor penjaga gawang.

Manajemen Persijap Jepara menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi penguatan struktur kepelatihan.

“Dengan bertambahnya tenaga pelatih, diharapkan proses pembinaan kiper dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan kompetitif sepanjang musim,” tulis Persijap di laman klub.

Manajemen Persijap memastikan Iman Suherman tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepelatihan kiper Persijap.

“Kehadiran Yoo Jae-hoon diharapkan menciptakan kolaborasi yang produktif, menghadirkan perspektif dan metode latihan yang beragam demi peningkatan performa para penjaga gawang Laskar Kalinyamat,” tulisnya lagi.