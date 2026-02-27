Comeback Manis Irfan Jaya Berujung Duka, Blak-blakan Minta Maaf ke Suporter

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 04:36 WIB
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya merayakan gol ke gawang PSIM Yogyakarta bersama Thijmen Goppel dan Joao Ferrari di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANTUL - Irfan Jaya menandai kembalinya sebagai starter dengan performa luar biasa saat Bali United bertamu ke Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam lalu.

Irfan Jaya yang cukup lama absen karena cedera berhasil mencetak satu gol dan satu assist saat membantu Bali United menahan imbang tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan skor akhir 3 – 3.

Mantan pemain Persebaya dan PSS Sleman ini memberikan assist kepada penyerang sayap Thijmen Goppel di gol pertama Bali United pada menit 34 dengan skema cut back.

Sebaliknya pada menit 55 giliran Irfan Jaya yang mencetak gol setelah menerima umpan Thijmen Goppel dengan skema yang terbilang mirip.

Satu gol Bali United lainnya dicetak Tim Receveur menit ke – 55.

“Sangat disayangkan kami belum meraih tiga poin di sini.

Kami sudah mencetak tiga gol, tetapi berakhir dengan hasil imbang.

Kami meminta maaf belum bisa membawa tiga poin ke Bali,” ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.

Bali United
