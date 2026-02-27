Igor Bongkar Strategi Gasak Madura United, Taktik Ini Bikin Persib Trengginas

bali.jpnn.com, BANDUNG - Tanpa Bojan Hodak yang absen karena akumulasi kartu kuning, Persib sukses mengalahkan Madura United pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2).

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persib membungkam Madura United dengan skor telak 5 – 0.

Menurut Igor Tolic yang menggantikan posisi Bojan Hodak di pinggir lapangan, kemenangan yang diraih Persib berjalan tidak mudah.

Igor Tolic mengatakan keberhasilan memecah kebuntuan di paruh pertama menjadi titik balik yang memudahkan langkah Persib untuk menguasai jalannya pertandingan.

"Kami sangat senang dengan kemenangan ini.

Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama kami mencetak gol pada waktu yang tepat.

Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Gol Persib dicetak Ramon "Tanque" De Andrade Souza menit 13 dan 33, Uilliam Barros Pereira menit 45+2, Andrew Jung menit 80, serta Frans Putros menit 89.