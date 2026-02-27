JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persib Pesta 5 Gol: Borneo FC & Dewa United Kecipratan

Klasemen Super League Setelah Persib Pesta 5 Gol: Borneo FC & Dewa United Kecipratan

Jumat, 27 Februari 2026 – 04:01 WIB
Klasemen Super League Setelah Persib Pesta 5 Gol: Borneo FC & Dewa United Kecipratan - JPNN.com Bali
Penyerang Persib Ramon "Tanque" De Andrade Souza merayakan gol ke gawang Madura United bersama Saddil Ramdani di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemarin (26/2) malam. Persib membungkam Madura United dengan skor telak 5 - 0. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tempat berbeda kemarin (26/2) pada waktu yang sama.

Persib melawan Madura United (MU) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA); Persita menjamu Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, sementara Borneo FC kontra Arema FC di Stadion Segiri, Samarinda.

Di Stadion GBLA, Persib Bandung pesta gol setelah membungkam tim Jawa Timur, Madura United dengan skor telak 5 – 0 meski tanpa didampingi pelatih kepala Bojan Hodak karena akumulasi kartu kuning.

Baca Juga:

Gol Persib dicetak Ramon "Tanque" De Andrade Souza menit 13 dan 33, Uilliam Barros Pereira menit 45+2, Andrew Jung menit 80, serta Frans Putros menit 89.

Bagi Persib, ini merupakan kemenangan terbesar sepanjang musim ini.  

Berkat kemenangan tersebut, Persib mengokohkan posisinya di puncak klasemen dengan mengumpulkan nilai 53, unggul tiga poin atas Persija Jakarta yang berada di posisi kedua.  

Baca Juga:

Persib Bandung yang baru bermain 22 pertandingan berhasil meraih 17 kemenangan, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Madura United yang tak kunjung meraih kemenangan dalam delapan laga terakhir terdampar di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah Persib, Borneo FC dan Dewa United menang melawan lawan-lawannya kemarin
