Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

bali.jpnn.com, BANTUL - Kegagalan Bali United meraih lima kemenangan memicu keretakan di kalangan suporter.

Suporter mulai berani melancarkan kritik secara terbuka dengan performa pemain Bali United yang menurun pada awal putaran kedua Super League 2025-2026.

Satu pemain yang menjadi sasaran kritik suporter adalah bek tengah Kadek Arel Priyatna.

Kapten Timnas U23 Indonesia ini dinilai kerap bikin blunder yang membuat Bali United kehilangan poin, baik pada laga tandang maupun kandang.

Salah satu momen terjadi pada laga tandang Bali United melawan Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1).

Miskomunikasi antara Kadek Arel dan kiper Mike Houptmeijer dimanfaatkan pemain Persik Jon Toral dengan cerdik.

Jon Toral segera merebut bola itu, lalu diteruskan ke striker Persik, Jose Enrique.

Tanpa pengawalan ketat lini belakang Bali United, penyerang asal Spanyol itu segera menceploskan bola ke gawang Mike Houptmeijer.