Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:33 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi instruksi kepada Kadek Arel saat laga kontra PSIM Yogyakarta. Kadek Arel menjadi sasaran kritik suporter lantaran kerap bikin blunder. Foto: Bali United.

bali.jpnn.com, BANTUL - Kegagalan Bali United meraih lima kemenangan memicu keretakan di kalangan suporter.

Suporter mulai berani melancarkan kritik secara terbuka dengan performa pemain Bali United yang menurun pada awal putaran kedua Super League 2025-2026.

Satu pemain yang menjadi sasaran kritik suporter adalah bek tengah Kadek Arel Priyatna.

Kapten Timnas U23 Indonesia ini dinilai kerap bikin blunder yang membuat Bali United kehilangan poin, baik pada laga tandang maupun kandang.

Salah satu momen terjadi pada laga tandang Bali United melawan Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1).

Miskomunikasi antara Kadek Arel dan kiper Mike Houptmeijer dimanfaatkan pemain Persik Jon Toral dengan cerdik.

Jon Toral segera merebut bola itu, lalu diteruskan ke striker Persik, Jose Enrique.

Tanpa pengawalan ketat lini belakang Bali United, penyerang asal Spanyol itu segera menceploskan bola ke gawang Mike Houptmeijer.

Meski bek tengah Bali United Kadek Arel sempat melakukan kesalahan, Johnny Jansen menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses belajar.
