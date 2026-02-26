Bernardo Tavares Blak-blakan tak Suka Kalah, Ini PR Besar Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali ke jalur kemenangan setelah meraih dua hasil minor pada dua laga terakhir kompetisi Super League 2025-2026.

Menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (25/2) malam, Persebaya menang tipis dengan skor 0 – 1.

Gol kemenangan Persebaya dicetak penyerang sayap Timnas Timor Leste, Gali Freitas pada menit ke-27 melalui sepakan plesing yang gagal diantisipasi kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama.

Meski menang, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah skuad Bajol Ijo.

Pemain Persebaya banyak membuang peluang saat kalah bola dan passing dari PSM Makassar.

“Tidak ada yang suka kalah.

Saat melawan Bhayangkara di sini, laga kandang terakhir kami, mereka punya tiga peluang dan mencetak gol.

Gol pertama dari bola mati. Kami juga punya peluang saat itu, tetapi tidak mencetak gol,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.