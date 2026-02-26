Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak PSM: Persib & Borneo FC Diuji

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah satu laga bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin (25/2).

Menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (25/2) malam, Persebaya menang tipis dengan skor 0 – 1.

Gol kemenangan Persebaya dicetak penyerang sayap Timnas Timor Leste, Gali Freitas pada menit ke-27 melalui sepakan pleasing yang gagal diantisipasi kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama.

Kemenangan ini kembali mengatrol peringkat Persebaya di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persebaya berhasil menggusur Persita untuk kembali ke peringkat kelima klasemen dengan 38 poin, hasil dari 10 kali menang, delapan kali seri dan lima kali kalah.

Persita melorot ke peringkat keenam dengan 35 poin, hasil dari 10 kali menang, lima kali seri dan tujuh kali kalah.

PSM Makassar yang menelan tiga kali kekalahan secara beruntun berada di papan bawah, tepatnya peringkat ke-13 dengan 23 poin, hasil dari lima kali menang, delapan kali seri dan 10 kali kalah.

Papan atas klasemen hari ini memanas setelah dua tim penghuni puncak klasemen, Persib dijadwalkan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sementara Borneo FC melawan Arema FC di Stadion Segiri.