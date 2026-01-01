JPNN.com

Persebaya Kembali ke Jalur Kemenangan, Gasak PSM Makassar 1 - 0

Kamis, 26 Februari 2026 – 02:44 WIB
Kamis, 26 Februari 2026 – 02:44 WIB
Pemain Persebaya merayakan kemenangan saat membungkam PSM Makassar dengan skor 1 - 0 di Stadion GBT, kemarin (25/2) malam. Foto; Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali ke jalur kemenangan setelah meraih dua hasil minor pada dua laga terakhir kompetisi Super League 2025-2026.

Menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (25/2) malam, Persebaya menang tipis dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal Persebaya dicetak pemain Timnas Timor Leste, Gali Freitas pada menit ke-27.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Sama-sama memakai formasi 4 – 3 – 3 defending, kedua kesebelasan menekan dari sisi tengah lapangan.

Persebaya lebih mendominasi pada awal pertandingan.

Beberapa peluang lahir dari kaki sang kapten Bruno Moreira.

Namun, PSM Makassar tak tinggal diam mengancam gawang Persebaya dari situasi sepak pojok.

Persebaya kembali ke jalur kemenangan setelah meraih dua hasil minor pada dua laga terakhir kompetisi Super League 2025-2026. setelah membungkam PSM Makassar
