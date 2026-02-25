JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Statistik Persebaya Buruk Menjelang Kontra PSM, Bernardo Tavares Buka-bukaan

Statistik Persebaya Buruk Menjelang Kontra PSM, Bernardo Tavares Buka-bukaan

Rabu, 25 Februari 2026 – 14:09 WIB
Statistik Persebaya Buruk Menjelang Kontra PSM, Bernardo Tavares Buka-bukaan - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares minta anak asuhnya bangkit saat menantang PSM Makassar di Stadion GBT, Surabaya, Rabu (25/2) malam. Foto: I.League

bali.jpnn.com, SURABAYA - Dua hasil minor yang diperoleh Persebaya pada pertandingan terakhir membuat mental pemain The Green Force down.

Persebaya sebelumnya kalah dari Bhayangkara FC di kandang sendiri dan tumbang saat melawat ke Jepara melawan Persijap.

Tak ingin larut dalam kekalahan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares minta skuad Bajol Ijo untuk bangkit saat melawan PSM Makassar pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (25/2) malam.

Baca Juga:

Bernardo Tavares mengatakan Ernando Ari Cum sius tak boleh terus meratapi nasib, tetapi harus bangkit dan segera melakukan evaluasi agar kembali ke jalur kemenangan.

"Kami perlu belajar dari kesalahan, tetapi di saat yang sama tetap mempertahankan aspek-aspek positif yang sudah ditunjukkan," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Menurut mantan pelatih PSM Makassar ini, salah satu titik lemah yang menjadi sorotan tajam dirinya adalah antisipasi bola mati.

Baca Juga:

Statistik Persebaya menunjukkan celah besar di sektor ini, di mana empat dari lima gol terakhir Persebaya lahir dari skema bola mati.

Pemain Persebaya sering kali kehilangan fokus saat situasi set piece.

Statistik Persebaya menunjukkan celah besar di sektor ini, di mana empat dari lima gol terakhir Persebaya lahir dari skema bola mati.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Statistik Persebaya psm makassar PSM Bernardo Tavares Persebaya vs PSM Makassar Stadion Gelora Bung Tomo Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  2. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  3. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU