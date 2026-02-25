Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Apa yang dikhawatirkan akhirnya benar-benar terjadi.

Kekalahan Bali United atas tim tamu Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 dan Persija pada laga pekan ke-21 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tidak hanya membuat tuan rumah terperosok ke papan bawah, tetapi juga sanksi Komdis PSSI.

Berdasar hasil sidang Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terbaru, Bali United dijatuhi dua hukuman berat gegara ulah suporternya.

Sanksi pertama, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman, dua laga kandang Bali United yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tanpa dihadiri penonton.

Masing-masing laga Bali United kontra Persijap Jepara, Sabtu (28/2) mendatang dan PSBS Biak pada 6 April 2026.

Sanksi tersebut diberikan Komdis PSSI kepada Bali United karena ulah brutalnya.

“Sanksi akibat pelemparan kursi tribune ke dalam lapangan,” tulis Komdis PSSI dalam putusannya.

Sanksi kedua, Komdis PSSI menjatuhkan denda akumulatif sebesar Rp 380 juta.