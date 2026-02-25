JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 13:41 WIB
Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali
Suporter menyalakan flare dan melemparkan kursi ke lapangan pertandingan saat Bali United kalah dari Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lalu. Bali United disanksi denda Rp 320 juta dan larangan laga home tanpa penonton saat melawan Persijap dan PSBS Biak. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Apa yang dikhawatirkan akhirnya benar-benar terjadi.

Kekalahan Bali United atas tim tamu Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 dan Persija pada laga pekan ke-21 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tidak hanya membuat tuan rumah terperosok ke papan bawah, tetapi juga sanksi Komdis PSSI.

Berdasar hasil sidang Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terbaru, Bali United dijatuhi dua hukuman berat gegara ulah suporternya.

Sanksi pertama, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman, dua laga kandang Bali United yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tanpa dihadiri penonton.

Masing-masing laga Bali United kontra Persijap Jepara, Sabtu (28/2) mendatang dan PSBS Biak pada 6 April 2026.

Sanksi tersebut diberikan Komdis PSSI kepada Bali United karena ulah brutalnya.

“Sanksi akibat pelemparan kursi tribune ke dalam lapangan,” tulis Komdis PSSI dalam putusannya.

Sanksi kedua, Komdis PSSI menjatuhkan denda akumulatif sebesar Rp 380 juta.

