JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija Jaga Momentum Bersaing dengan Persib di Jalur Juara, Andritany Merespons

Persija Jaga Momentum Bersaing dengan Persib di Jalur Juara, Andritany Merespons

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:16 WIB
Persija Jaga Momentum Bersaing dengan Persib di Jalur Juara, Andritany Merespons - JPNN.com Bali
Kiper Andritany Ardhiyasa jadi benteng terakhir Persija saat mengalahkan tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, kemarin (24/2) malam. Foto: Persija

bali.jpnn.com, TERNATE - Kiper Andritany Ardhiyasa angkat bicara setelah Persija berhasil membawa oleh-oleh tiga poin dalam lawatannya ke Ternate melawan tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Selasa (24/2) malam.

Menurut mantan kapten Persija ini, laga perdana pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra Malut United berjalan tidak mudah.

Bermain di hadapan pendukung tuan rumah yang tampil agresif dan terus menekan, Persija dipaksa bekerja ekstra hingga peluit panjang berbunyi.

Baca Juga:

“Pertandingan ini memang tidak mudah.

Kami sempat unggul 2–0, tetapi setelah itu laga menjadi semakin ketat hingga akhir. Tekanan datang bertubi-tubi,” ujar Andritany Ardhiyasa dilansir dari laman klub.

Pemain yang berseragam Persija sejak musim 2010 ini mengatakan kemenangan tersebut buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

Baca Juga:

Berkat kemenangan ini, Persija berada pada jalur yang tepat dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026.

Persija menempel Persib di posisi kedua dengan 50 poin, hasil dari 16 kali menang, dua kali seri dan lima kali kalah.

Berkat kemenangan ini, Persija berada pada jalur yang tepat dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026 bersama Persib Bandung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Malut United Malut United vs Persija Andritany Ardhiyasa Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Persib Stadion Kie Raha

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  2. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

  3. Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU