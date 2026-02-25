Persija Jaga Momentum Bersaing dengan Persib di Jalur Juara, Andritany Merespons

bali.jpnn.com, TERNATE - Kiper Andritany Ardhiyasa angkat bicara setelah Persija berhasil membawa oleh-oleh tiga poin dalam lawatannya ke Ternate melawan tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Selasa (24/2) malam.

Menurut mantan kapten Persija ini, laga perdana pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra Malut United berjalan tidak mudah.

Bermain di hadapan pendukung tuan rumah yang tampil agresif dan terus menekan, Persija dipaksa bekerja ekstra hingga peluit panjang berbunyi.

“Pertandingan ini memang tidak mudah.

Kami sempat unggul 2–0, tetapi setelah itu laga menjadi semakin ketat hingga akhir. Tekanan datang bertubi-tubi,” ujar Andritany Ardhiyasa dilansir dari laman klub.

Pemain yang berseragam Persija sejak musim 2010 ini mengatakan kemenangan tersebut buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

Berkat kemenangan ini, Persija berada pada jalur yang tepat dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026.

Persija menempel Persib di posisi kedua dengan 50 poin, hasil dari 16 kali menang, dua kali seri dan lima kali kalah.