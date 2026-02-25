Mauricio Souza Puas Persija Raih 3 Poin, Laga Kontra Malut United tak Mudah

bali.jpnn.com, TERNATE - Persija sukses menunjukkan taji mereka sebagai tim papan atas Super League 2025-2026 setelah mengamankan kemenangan krusial saat bertandang ke markas Malut United, Stadion Kie Raha, Ternate, kemarin (24/2) malam.

Meski menghadapi tekanan tuan rumah dan kelelahan fisik, Persija berhasil pulang ke Jakarta dengan membawa tiga poin seusai membungkam tuan rumah Malut United dengan skor 2 – 3.

Persija unggul dua gol pada babak pertama melalui striker anyar Alaaeddine Ajaraie menit ke-8 dan Jordi Amat menit ke-28.

Pada babak kedua, Malut United terus menekan pertahanan Persija dan mencetak satu gol balasan melalui kreasi sang predator Ciro Alves menit ke-77.

Namun, Persija yang mengusung misi tiga poin berhasil mencetak gol tambahan melalui Fabio Colonego menit ke-80.

Dua menit kemudian, tim kuat Malut United akhirnya membalas melalui gol cantik yang dicetak striker David da Silva.

Pelatih Persija Mauricio Souza,memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan anak asuhnya.

Mantan pelatih Madura United ini mengatakan kemenangan atas Malut United merupakan bukti ketangguhan mental tim yang mampu tetap fokus meski dalam kondisi yang menantang.