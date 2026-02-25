Klasemen Super League Setelah BFC Gasak Semen Padang: Persija Tempel Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua tempat berbeda kemarin (24/2).

Malut United menantang Persija Jakarta di Stadion Kie Raha, Ternate, sementara tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) melawan Semen Padang di Stadion Pemuda, Lampung.

Di Stadion Pemuda, Lampung, Bhayangkara FC tampil trengginas menggilas Semen Padang empat gol tanpa balas.

The Guardian – julukan Bhayangkara FC mengalahkan Semen Padang setelah lawan pada menit ke-35 bermain dengan 10 pemain seusai Baubakary Diarra diusir wasit karena menerima kartu merah.

Kemenangan BFC diwarnai kontroversi karena wasit memberikan hadiah dua kali penalti kepada klub milik Polri itu.

Empat gol BFC dicetak mantan pemain Johor Darul Takzim (JDT) yang pernah bermain bersama Persis Solo, Moussa Sidibe.

Gol pertama Moussa Sidibe dicetak dari titik putih menit ke-27, sementara gol kedua lahir dari tempat yang sama yang dicetak eks pemain Persija, Ryo Matsumura menit ke-50.

Moussa Sidibe mencetak gol ketiga Bhayangkara FC pada menit ke-53, sementara gol terakhir dicetak Bernard Doumba menit ke-74.