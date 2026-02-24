Statistik Gila Persija saat Bungkam Malut United di Stadion Kie Raha, Wow

bali.jpnn.com, TERNATE - Persija Jakarta berhasil menutup laga perdana pekan ke-23 Super League 2025-2026 dengan hasil tiga poin.

Dalam lawatannya ke Stadion Kie Raha, Ternate, melawan tuan rumah Malut United, Selasa (24/2) malam, Persija berhasil menang dengan skor 2 – 3.

Tiga gol kemenangan Persija dicetak striker anyar Alaaeddine Ajaraie menit ke-8 dan Jordi Amat menit ke-28, serta Fabio Colonego menit ke-80.

Dua gol balasan tuan rumah Malut United dicetak Ciro Alves menit ke-77 dan striker David da Silva menit ke-82.

Kemenangan yang diraih Persija sangat luar biasa karena secara statistik kalah dari Malut United, terutama dari sisi ball possession dan shots on target.

Namun, Persija unggul di sektor passing, chances created, touch in opp.box dan passes to final third.

Lini belakang Persija juga lebih solid dibandingkan tuan tuan rumah.

Dilansir dari akun liga1match, tuan rumah Malut United mendominasi pertandingan dengan ball possession mencapai 51 persen, sementara Persija hanya 49 persen.