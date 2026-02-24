JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Statistik Gila Persija saat Bungkam Malut United di Stadion Kie Raha, Wow

Statistik Gila Persija saat Bungkam Malut United di Stadion Kie Raha, Wow

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:49 WIB
Statistik Gila Persija saat Bungkam Malut United di Stadion Kie Raha, Wow - JPNN.com Bali
Kapten Persija Rizky Ridho mengejar Jordi Amat yang berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) malam. Persija mengalahkan Malut United dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, TERNATE - Persija Jakarta berhasil menutup laga perdana pekan ke-23 Super League 2025-2026 dengan hasil tiga poin.

Dalam lawatannya ke Stadion Kie Raha, Ternate, melawan tuan rumah Malut United, Selasa (24/2) malam, Persija berhasil menang dengan skor 2 – 3.

Tiga gol kemenangan Persija dicetak striker anyar Alaaeddine Ajaraie menit ke-8 dan Jordi Amat menit ke-28, serta Fabio Colonego menit ke-80.

Baca Juga:

Dua gol balasan tuan rumah Malut United dicetak Ciro Alves menit ke-77 dan striker David da Silva menit ke-82.

Kemenangan yang diraih Persija sangat luar biasa karena secara statistik kalah dari Malut United, terutama dari sisi ball possession dan shots on target.

Namun, Persija unggul di sektor passing, chances created, touch in opp.box dan passes to final third.

Baca Juga:

Lini belakang Persija juga lebih solid dibandingkan tuan tuan rumah.

Dilansir dari akun liga1match, tuan rumah Malut United mendominasi pertandingan dengan ball possession mencapai 51 persen, sementara Persija hanya 49 persen.

Kemenangan yang diraih Persija sangat luar biasa karena secara statistik kalah dari Malut United, terutama dari sisi ball possession dan shots on target.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Persija Jakarta Malut United Stadion Kie Raha Malut United vs Persija Statistik Malut United vs Persija Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  2. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

  3. Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU