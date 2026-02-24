Amazing, 10 Pemain Persija Bungkam Tim Kuat Malut United 3 - 2

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:27 WIB
Pemain Persija merayakan gol yang dicetak Jordi Amat ke gawang Malut United, Selasa (24/2) malam. Persija mengalahkan tuan rumah Malut United dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, TERNATE - Persija tampil luar biasa pada laga perdana pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) malam.

Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-90 seusai Aditya Warman menerima kartu kuning kedua, Persija berhasil membungkam tuan rumah Malut United dengan skor 3 – 2.

Pada laga yang berlangsung dengan intensitas tinggi dan di bawah guyuran hujan, Persija unggul dua gol pada babak pertama melalui striker anyar Alaaeddine Ajaraie menit ke-8 dan Jordi Amat menit ke-28.

Usaha tuan rumah Malut United mencetak gol pada babak pertama menemui jalan buntu berkat penampilan solid lini belakang Persija.

Pada babak kedua, Malut United terus menekan Persija dan mencetak satu gol balasan melalui kreasi sang predator Ciro Alves menit ke-77.

Namun, Persija yang mengusung misi tiga poin berhasil mencetak gol tambahan melalui Fabio Colonego menit ke-80.

Tertinggal 1 – 3 dari Persija, memaksa Malut United harus bekerja lebih keras agar tidak sampai kalah di kandang sendiri.

Dua menit kemudian, tim kuat Malut United akhirnya membalas melalui gol cantik yang dicetak striker David da Silva.

