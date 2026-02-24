JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

Selasa, 24 Februari 2026 – 12:39 WIB
Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan ke-23 Super League 2025-2026 berlangsung sepanjang pekan ini, setidaknya satu pertandingan, mulai Selasa hari ini (24/2) hingga Minggu (1/3) mendatang. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-23 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan bergulir setiap hari selama sepekan penuh.

Pekan ke-23 berlangsung sepanjang pekan ini, setidaknya satu pertandingan, mulai Selasa hari ini (24/2) hingga Minggu (1/3) mendatang.

Untuk waktu pertandingan seusai berbuka puasa dan salat Tarawih, pukul 19.00 WIB dan 20.30 WIB.

Baca Juga:

Pekan ke-23 Super League akan dibuka oleh pertandingan big match Malut United melawan Persija Jakarta di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi ujian bagi kedua kesebelasan yang tampil apik pada laga sebelumnya.

Persija saat ini menempati peringkat kedua klasemen dengan 46 poin, sementara Malut United di posisi keempat dengan 41 poin.

Baca Juga:

Pada pukul 20.30 WIB, Bhayangkara Presisi Lampung FC dijadwalkan menantang Semen Padang di Stadion Pemuda, Lampung.

Rabu (25/2) besok, laga bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, mempertemukan Persebaya kontra PSM Makassar pukul 20.30 WIB.

Pekan ke-23 Super League 2025-2026 berlangsung sepanjang pekan ini, setidaknya satu pertandingan, mulai Selasa hari ini (24/2) hingga Minggu (1/3) mendatang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Super League 2025-2026 Malut United Persija Super League 2025-2026 Persebaya psm makassar Persib madura united Borneo FC bali united

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali
    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka
  2. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

  3. Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU