Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-23 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan bergulir setiap hari selama sepekan penuh.

Pekan ke-23 berlangsung sepanjang pekan ini, setidaknya satu pertandingan, mulai Selasa hari ini (24/2) hingga Minggu (1/3) mendatang.

Untuk waktu pertandingan seusai berbuka puasa dan salat Tarawih, pukul 19.00 WIB dan 20.30 WIB.

Pekan ke-23 Super League akan dibuka oleh pertandingan big match Malut United melawan Persija Jakarta di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi ujian bagi kedua kesebelasan yang tampil apik pada laga sebelumnya.

Persija saat ini menempati peringkat kedua klasemen dengan 46 poin, sementara Malut United di posisi keempat dengan 41 poin.

Pada pukul 20.30 WIB, Bhayangkara Presisi Lampung FC dijadwalkan menantang Semen Padang di Stadion Pemuda, Lampung.

Rabu (25/2) besok, laga bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, mempertemukan Persebaya kontra PSM Makassar pukul 20.30 WIB.