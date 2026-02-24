JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

Selasa, 24 Februari 2026 – 12:14 WIB
Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel mengakui duel Laskar Mataram kontra Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam berjalan sangat menguras tenaga dan emosi. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta sukses menahan imbang Bali United 3-3 pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 seusai tertinggal tiga gol di Stadion Sultan Agung, Senin (23/2) malam.

Laskar Mataram menunjukkan mental baja dengan mencetak gol balasan dramatis pada paruh kedua pertandingan.

Dilansir dari laman klub, pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel mengakui duel kontra Bali United berjalan sangat menguras tenaga dan emosi.

Baca Juga:

“Ini pertandingan yang sulit karena kami tertinggal di babak pertama.

Kami merespons di babak kedua, tetapi justru kembali kebobolan,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

PSIM Yogyakarta sempat terpuruk pada babak pertama.

Baca Juga:

Gawang PSIM yang dikawal Cahya Supriadi kebobolan dua kali melalui aksi Thijmen Goppel pada menit ke-34 dan Tim Receveur menit ke-45+3.

Situasi semakin sulit ketika penyerang sayap Bali United Irfan Jaya memperlebar keunggulan Serdadu Tridatu menjadi 0-3 pada menit ke-55.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel mengakui duel Laskar Mataram kontra Bali United berjalan sangat menguras tenaga dan emosi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jean Paul van Gastel PSIM PSIM Yogyakarta bali united PSIM vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  2. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali
    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit
  3. Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU