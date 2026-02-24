JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:51 WIB
Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel melakukan tekel apik saat sayap kiri PSIM Yogyakarta Abiyoso Riyatno berusaha mengambil bola dari kakinya. Bali United dipaksa bermain imbang oleh PSIM di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih Johnny Jansen benar-benar terpukul dengan hasil akhir yang diperoleh Bali United pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSIM Yogyakarta, Senin (23/2) malam.

Keunggulan tiga gol sirna di depan mata gegara kebodohan yang dilakukan pemain Bali United yang kerap melakukan blunder saat pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi.

“Saya sangat kecewa atas hasil ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Unggul tiga gol terlebih dahulu, Bali United mengakhiri pertandingan kontra PSIM Yogyakarta dengan skor 3 – 3.

Tiga gol Bali United dicetak oleh Thijmen Goppel menit ke-34, Tim Receveur menit ke-45 + 3 dan Irfan Jaya menit ke-55.

PSIM Yogyakarta baru membalas pada menit ke-65 melalui Savio Sheva.

Baca Juga:

Kehilangan Joao Ferrari pada menit ke-72, membuat tuan rumah PSIM Yogyakarta di atas angin. Pertahanan Bali United yang kocar-kacir membuat sang kapten Ricky Fajrin mencetak gol ke gawang sendiri menit ke-88.

Bali United kian merana setelah bek tengah PSIM Franco Gaston mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 + 1.

Pelatih Johnny Jansen benar-benar terpukul dengan hasil akhir yang diperoleh Bali United pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSIM
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united PSIM PSIM Yogyakarta PSIM vs Bali United PSIM Yogyakarta vs Bali United lini belakang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah PSIM vs Bali United Imbang: Persib Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM vs Bali United Imbang: Persib Nyaman di Puncak

  2. Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil

  3. Joao Ferrari Layak Jadi Kambing Hitam, Kemenangan Bali United Kontra PSIM Sirna - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Layak Jadi Kambing Hitam, Kemenangan Bali United Kontra PSIM Sirna

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU