Klasemen Super League Setelah PSIM vs Bali United Imbang: Persib Nyaman di Puncak

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:04 WIB
Pemain Bali United dan PSIM Yogyakarta berduel di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor akhir 3 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah satu laga pekan ke-22 bergulir di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam.

Tuan rumah PSIM Yogyakarta berhasil memaksa tim tamu Bali United bermain imbang 3 – 3 hingga akhir pertandingan.

iga gol Bali United dicetak oleh Thijmen Goppel menit ke-34, Tim Receveur menit ke-45 + 3 dan Irfan Jaya menit ke-55.

PSIM Yogyakarta baru membalas pada menit ke-65 melalui Savio Sheva.

Kehilangan Joao Ferrari pada menit ke-72, membuat tuan rumah di atas angin.

Pertahanan Bali United yang kocar-kacir membuat sang kapten Ricky Fajrin mencetak gol ke gawang sendiri menit ke-88.

Bali United kian merana setelah bek tengah PSIM Franco Gaston mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 + 1.

Hasil imbang ini mengubah posisi kedua kesebelasan di papan skor klasemen Super League.

