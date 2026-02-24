Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil

bali.jpnn.com, BANTUL - Bali United gagal balas dendam saat dipaksa bermain imbang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Senin (23/2) malam.

Unggul tiga gol terlebih dahulu, Bali United mengakhiri pertandingan kontra PSIM Yogyakarta dengan skor 3 – 3.

Tiga gol Bali United dicetak oleh Thijmen Goppel menit ke-34, Tim Receveur menit ke-45 + 3 dan Irfan Jaya menit ke-55.

PSIM Yogyakarta baru membalas pada menit ke-65 melalui Savio Sheva.

Kehilangan Joao Ferrari pada menit ke-72, membuat tuan rumah di atas angin.

Pertahanan Bali United yang kocar-kacir membuat sang kapten Ricky Fajrin mencetak gol ke gawang sendiri menit ke-88.

Bali United kian merana setelah bek tengah PSIM Franco Gaston mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 + 1.

Hasil imbang ini cukup adil jika melihat statistik pertandingan kedua kesebelasan.