Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil

Selasa, 24 Februari 2026 – 03:23 WIB
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya melepaskan tendangan ke gawang PSIM Yogyakarta diadang pemain lawan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam. Bali United dipaksa bermain imbang 3 - 3 oleh PSIM Yogyakarta. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANTUL - Bali United gagal balas dendam saat dipaksa bermain imbang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Senin (23/2) malam.

Unggul tiga gol terlebih dahulu, Bali United mengakhiri pertandingan kontra PSIM Yogyakarta dengan skor 3 – 3.

Tiga gol Bali United dicetak oleh Thijmen Goppel menit ke-34, Tim Receveur menit ke-45 + 3 dan Irfan Jaya menit ke-55.

PSIM Yogyakarta baru membalas pada menit ke-65 melalui Savio Sheva.

Kehilangan Joao Ferrari pada menit ke-72, membuat tuan rumah di atas angin.

Pertahanan Bali United yang kocar-kacir membuat sang kapten Ricky Fajrin mencetak gol ke gawang sendiri menit ke-88.

Bali United kian merana setelah bek tengah PSIM Franco Gaston mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 + 1.

Hasil imbang ini cukup adil jika melihat statistik pertandingan kedua kesebelasan.

Sepanjang pertandingan, PSIM Yogyakarta mendominasi laga dengan penguasaan bola mencapai 65 persen, sementara Bali United hanya 35 persen.
Bali United
  Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil
