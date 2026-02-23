JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 20:35 WIB
FIFA Rilis Jadwal FIFA Series 2026, Ini Lawan Timnas Indonesia di Laga Perdana - JPNN.com Bali
Timnas Indonesia siap berlaga pada ajang FIFA Series 2026 yang bergulir pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang di Stadion GBK, Jakarta. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta segera bergulir pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang.

Menjelang ajang dunia tersebut, FIFA resmi merilis jadwal pertandingan.

Selain Indonesia yang mewakili AFC, FIFA Series 2026 diikuti tiga negara yang berasal dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC) dan St. Kitts and Nevis (CONCACAF).

Semua pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK), Jakarta.

Setiap tim akan berhadapan dua kali.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan St. Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.

Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Solomon pada pukul 15.30 WIB.

Pemenang dari dua pertandingan itu bakal tampi di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan.

FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta segera bergulir pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang setelah FIFA resmi merilis jadwal pertandingan
