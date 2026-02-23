PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel senang Laskar Mataram dalam kekuatan penuh saat menjamu Bali United pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam.

Hampir seluruh penggawa dengan riwayat cedera berat kini telah kembali berlatih rutin.

Kebugaran fisik para pemain terus menunjukkan tren sangat positif. Tak terkecuali dengan gelandang bertahan Donny Warmerdam.

Jean Paul van Gastel mengatakan Donny Warmerdam akan masuk dalam daftar susunan pemain untuk laga kali ini setelah pulih dari cedera.

“Dia memang ikut berlatih, dia tersedia di lapangan.

Jadi, dia akan ada di bangku cadangan,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Menurut Jean Paul van Gastel, Donny Warmerdam jauh dari kata ideal untuk bermain penuh selama 90 menit pertandingan.

Paling masuk akal adalah memasukkan Donny Warmerdam sebagai pemain pengganti.