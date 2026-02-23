JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP

PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP

Senin, 23 Februari 2026 – 17:35 WIB
PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP - JPNN.com Bali
Gelandang bertahan PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam masuk DSP saat melawan Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam. Donny Warmerdam telah pulih dari cedera dan siap bermain melawan Bali United. Foto: PSIM Yogyakarta

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel senang Laskar Mataram dalam kekuatan penuh saat menjamu Bali United pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam.

Hampir seluruh penggawa dengan riwayat cedera berat kini telah kembali berlatih rutin.

Kebugaran fisik para pemain terus menunjukkan tren sangat positif. Tak terkecuali dengan gelandang bertahan Donny Warmerdam.

Baca Juga:

Jean Paul van Gastel mengatakan Donny Warmerdam akan masuk dalam daftar susunan pemain untuk laga kali ini setelah pulih dari cedera.

“Dia memang ikut berlatih, dia tersedia di lapangan.

Jadi, dia akan ada di bangku cadangan,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Menurut Jean Paul van Gastel, Donny Warmerdam jauh dari kata ideal untuk bermain penuh selama 90 menit pertandingan.

Paling masuk akal adalah memasukkan Donny Warmerdam sebagai pemain pengganti.

Kebugaran fisik para pemain terus menunjukkan tren sangat positif. Tak terkecuali dengan gelandang bertahan Donny Warmerdam yang masuk DSP kontra Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta bali united cedera PSIM vs Bali United PSIM Yogyakarta vs Bali United Donny Warmerdam Daftar Susunan Pemain DSP Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP - JPNN.com Bali
    PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP
  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSIM vs Bali United: Adu Taktik Pelatih Belanda - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSIM vs Bali United: Adu Taktik Pelatih Belanda

  3. Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU