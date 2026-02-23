Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSIM vs Bali United: Adu Taktik Pelatih Belanda

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel big match pekan ke-22 Super League 2025-2026 kembali tersaji Senin (23/2) malam ini di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Tuan rumah PSIM Yogyakarta dijadwalkan menantang tim tamu Bali United pada pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen setelah pada pertandingan terakhir mendapat hasil kurang meyakinkan.

PSIM Yogyakarta dipaksa bermain imbang tuan rumah Persik Kediri 2 – 2, sementara Bali United kalah dari Persija 1 – 3.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Sultan Agung, tak perlu khawatir. Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Kedua kesebelasan telah bertemu dua kali.

Pada leg pertama Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 20 September 2025 lalu, PSIM Yogyakarta mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3 - 1.

Namun, Bali United berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta pada laga uji coba sebelum kompetisi resmi pada 26 Juni 2025 dengan skor 6 – 0.