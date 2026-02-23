JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara

Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara

Senin, 23 Februari 2026 – 04:45 WIB
Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali
Bek tengah Bali United Kadek Arel memastikan skuad Serdadu Tridatu siap menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin malam ini. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANTUL - Hasil negatif yang diperoleh Bali United ikut mempengaruhi mental pemain.

Empat laga tanpa kemenangan membuat pemain seperti kehilangan gairah.

Oleh karena itu, laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 yang mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) menjadi momentum bagi skuad Serdadu Tridatu untuk bangkit.

Baca Juga:

Kekalahan dari tuan rumah seperti hasil leg pertama di Stadion Kapten Dipta, akan membuat mental pemain makin hancur.

"Laga ini sangat penting bagi kami.

Apalagi kami di putaran kedua belum meraih kemenangan,” ujar bek tengah Kadek Arel dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pemain akan bekerja keras untuk memutus tren negatif ini.

Pasalnya, kekalahan akan membuat Bali United terpuruk di papan klasemen.

Kekalahan dari tuan rumah seperti hasil leg pertama di Stadion Kapten Dipta, akan membuat mental pemain Bali United makin hancur.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united PSIM PSIM Yogyakarta kadek arel PSIM vs Bali United Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali
    Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara
  2. PSIM vs Bali United: Johnny Jansen Evaluasi Besar-Besaran, Wajib Tiga Poin! - JPNN.com Bali

    PSIM vs Bali United: Johnny Jansen Evaluasi Besar-Besaran, Wajib Tiga Poin!

  3. Klasemen Super League Setelah Persib Gasak Persita: DU On Fire, Borneo FC Flop - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persib Gasak Persita: DU On Fire, Borneo FC Flop

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU