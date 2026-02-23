Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara

bali.jpnn.com, BANTUL - Hasil negatif yang diperoleh Bali United ikut mempengaruhi mental pemain.

Empat laga tanpa kemenangan membuat pemain seperti kehilangan gairah.

Oleh karena itu, laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 yang mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) menjadi momentum bagi skuad Serdadu Tridatu untuk bangkit.

Kekalahan dari tuan rumah seperti hasil leg pertama di Stadion Kapten Dipta, akan membuat mental pemain makin hancur.

"Laga ini sangat penting bagi kami.

Apalagi kami di putaran kedua belum meraih kemenangan,” ujar bek tengah Kadek Arel dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, pemain akan bekerja keras untuk memutus tren negatif ini.

Pasalnya, kekalahan akan membuat Bali United terpuruk di papan klasemen.