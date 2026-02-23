PSIM vs Bali United: Johnny Jansen Evaluasi Besar-Besaran, Wajib Tiga Poin!

JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 04:34 WIB
Pelatih Johnny Jansen mengatakan Bali United dalam motivasi tinggi melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Senin (23/2) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih Johnny Jansen mengeklaim Bali United tak mengalami kendala sebelum menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam.

Johnny Jansen mengatakan Bali United dalam motivasi tinggi untuk meraih hasil positif setelah mengalami serentetan hasil buruk pada putaran kedua Super League.

Bali United tak kunjung menang di putaran kedua, meski telah mendatangkan dua gelandang asing dengan harga selangit dan satu pemain belakang.

"Persiapan yang sama seperti sebelumnya dan tidak kendala.

Persiapannya juga baik selama seminggu terakhir dan kami ingin menang di laga besok malam," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Setelah menahan imbang Semen Padang di Stadion Kapten Dipta pada awal putaran kedua, Bali United kalah dari Persik Kediri, Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

Hasil buruk ini memicu reaksi negatif suporter, terutama dari NSB yang pada laga terakhir memanaskan pertandingan dengan menyalakan flare dan melemparkan kursi tribune ke lapangan pertandingan.

Situasi sulit ini disadari betul Johnny Jansen.

Johnny Jansen mengatakan Bali United dalam motivasi tinggi untuk meraih hasil positif setelah mengalami serentetan hasil buruk pada putaran kedua Super League.
