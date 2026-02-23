Klasemen Super League Setelah Persib Gasak Persita: DU On Fire, Borneo FC Flop

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 pekan ke-22 bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua tempat berbeda kemarin (22/2).

Persib Bandung menantang Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sementara Dewa United (DU) melawan Borneo FC di Stadion Indomilk Arena.

Di Stadion GBLA, Persib berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Persib Bandung dicetak melalui tandukan striker Andrew Jung menit ke-50.

Berkat kemenangan ini, Persib masih memimpin klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 50 poin, hasil dari 16 kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah.

Persib unggul tiga poin dari Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua.

Pelatih Bojan Hodak menurunkan skuad terbaik dengan formasi 4 – 2 – 3 – 1 untuk menghadapi Persita.

Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Persib akhirnya baru bisa unggul atas Persita setelah Jung menuntaskan umpan dari sepak pojok di menit 51.