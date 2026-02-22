Mario Lemos Masih tak Percaya Persijap Bungkam Persebaya, Sorot Suporter

bali.jpnn.com, JEPARA - Mario Lemos bangga debut kali kedua menjadi pelatih Persijap Jepara berbuah manis.

Pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (21/2), Persijap berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3 – 1.

“Soal pertandingan ini, kami tahu Persebaya adalah tim yang bagus.

Jadi, saya senang bisa tampil bagus pada laga kali ini.

Terlebih tampil di depan suporter yang terus memberikan dukungannya yang membuat pemain tampil lebih semangat,” kata pelatih Persijap Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Striker Persijap Iker Guarrotxena mencetak brace, pada menit ke-32 lewat assist Lucas Morelatto dan pada menit 90+12 lewat assist Alexis Gomez.

Alexis Gomez yang baru masuk menit ke-68, mencetak gol menit ke-71 seusai menerima assist dari Borja Herrera.

Satu gol Persebaya sendiri pada laga itu dicetak oleh Bruno Moreira lewat eksekusi penalti menit 90+4. Pada laga itu, Persebaya harus bermain dengan 10 pemain usai Rachmat Irianto diganjar kartu merah oleh wasit di menit ke-86.