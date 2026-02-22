JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mario Lemos Masih tak Percaya Persijap Bungkam Persebaya, Sorot Suporter

Mario Lemos Masih tak Percaya Persijap Bungkam Persebaya, Sorot Suporter

Minggu, 22 Februari 2026 – 12:03 WIB
Mario Lemos Masih tak Percaya Persijap Bungkam Persebaya, Sorot Suporter - JPNN.com Bali
Pemain Persijap berselebrasi seusai mengalahkan Persebaya di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (21/2) malam dengan skor 3 - 1. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JEPARA - Mario Lemos bangga debut kali kedua menjadi pelatih Persijap Jepara berbuah manis.

Pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (21/2), Persijap berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3 – 1.

“Soal pertandingan ini, kami tahu Persebaya adalah tim yang bagus.

Baca Juga:

Jadi, saya senang bisa tampil bagus pada laga kali ini.

Terlebih tampil di depan suporter yang terus memberikan dukungannya yang membuat pemain tampil lebih semangat,” kata pelatih Persijap Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Striker Persijap Iker Guarrotxena mencetak brace, pada menit ke-32 lewat assist Lucas Morelatto dan pada menit 90+12 lewat assist Alexis Gomez.

Baca Juga:

Alexis Gomez yang baru masuk menit ke-68, mencetak gol menit ke-71 seusai menerima assist dari Borja Herrera.

Satu gol Persebaya sendiri pada laga itu dicetak oleh Bruno Moreira lewat eksekusi penalti menit 90+4. Pada laga itu, Persebaya harus bermain dengan 10 pemain usai Rachmat Irianto diganjar kartu merah oleh wasit di menit ke-86.

Mario Lemos bangga debut kali kedua menjadi pelatih Persijap Jepara berbuah manis setelah membantu tim mengalahkan Persebaya 3 -1
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mario Lemos Persijap Persebaya suporter Persijap vs Persebaya Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

  2. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  3. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU