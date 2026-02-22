Wajar Bernardo Tavares Terpukul, Kekalahan Persebaya tak Masuk Akal

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Bernardo Tavares masih tak habis pikir dengan kekalahan yang dialami Persebaya pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (21/2) malam.

Hanya gegara gagal mengantisipasi set piece, Persebaya takluk dari tuan rumah Persijap dengan skor 1 – 3.

Penyerang anyar Persijap Jepara Iker Guarrotxena berhasil mencetak brace menit ke-32 dan 90 + 12, serta satu lagi dicetak Alexis Gomez menit ke-71.

Persebaya Surabaya hanya mampu membalas satu gol melalui Bruno Moreira menit ke-90 + 2 dari titik putih.

Skuad Bajol Ijo kian merana setelah gelandang bertahan Rachmat Irianto diganjar kartu merah pada menit ke-86.

Bernardo Tavares mengatakan bahwa secara kualitas permainan, Persebaya seharusnya mampu tampil lebih baik.

Namun, mantan pelatih PSM Makassar ini mengakui ritme dan konsistensi tim Persebaya Surabaya belum stabil.

"Kami tidak memainkan pertandingan terbaik.