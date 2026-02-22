JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Wajar Bernardo Tavares Terpukul, Kekalahan Persebaya tak Masuk Akal

Wajar Bernardo Tavares Terpukul, Kekalahan Persebaya tak Masuk Akal

Minggu, 22 Februari 2026 – 11:44 WIB
Wajar Bernardo Tavares Terpukul, Kekalahan Persebaya tak Masuk Akal - JPNN.com Bali
Pelatih Bernardo Tavares masih tak habis pikir dengan kekalahan yang dialami Persebaya pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (21/2) malam. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Bernardo Tavares masih tak habis pikir dengan kekalahan yang dialami Persebaya pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, kemarin (21/2) malam.

Hanya gegara gagal mengantisipasi set piece, Persebaya takluk dari tuan rumah Persijap dengan skor 1 – 3.

Penyerang anyar Persijap Jepara Iker Guarrotxena berhasil mencetak brace menit ke-32 dan 90 + 12, serta satu lagi dicetak Alexis Gomez menit ke-71.

Baca Juga:

Persebaya Surabaya hanya mampu membalas satu gol melalui Bruno Moreira menit ke-90 + 2 dari titik putih.

Skuad Bajol Ijo kian merana setelah gelandang bertahan Rachmat Irianto diganjar kartu merah pada menit ke-86.

Bernardo Tavares mengatakan bahwa secara kualitas permainan, Persebaya seharusnya mampu tampil lebih baik.

Baca Juga:

Namun, mantan pelatih PSM Makassar ini mengakui ritme dan konsistensi tim Persebaya Surabaya belum stabil.

"Kami tidak memainkan pertandingan terbaik.

Pelatih Bernardo Tavares masih tak habis pikir dengan kekalahan yang dialami Persebaya pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persijap Persijap vs Persebaya Statistik Persijap vs Persebaya Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

  2. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  3. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU