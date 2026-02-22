JPNN.com

Minggu, 22 Februari 2026 – 04:35 WIB
Milomir Seslija Kecewa Persis Solo Gagal Bungkam PSBS Biak, Masalahnya Klasik
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memberi instruksi dari pinggir lapangan saat melawan PSBS Biak di Stadion Manahan, kemarin malam. Persis dipaksa bermain imbang 1 - 1 oleh PSBS Biak. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Persis gagal meraih tiga poin pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 setelah dipaksa bermain imbang oleh PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo dengan skor 1 – 1, kemarin (21/2) malam.

Persis Solo mencetak gol terlebih dahulu melalui Dimitri Lima menit ke-30, tetapi dibalas PSBS Biak berkat gol yang dicetak Luquinhas Luquinhas menit ke-81.

Hasil imbang ini membuat pelatih Persis Milomir Seslija kecewa berat.

Mantan pelatih Madura United, Arema FC, Borneo FC hingga PSM Makassar ini mengakui anak asuhnya bermain apik pada babak pertama.

Persis Solo mampu mengontrol jalannya pertandingan.

Namun, Milomir Seslija sangat menyayangkan banyak peluang yang tidak berhasil dimaksimalkan menjadi gol.

“Kami memainkan laga dengan baik, menciptakan banyak peluang.

Tim lawan di sisi lain tidak punya banyak peluang, tetapi satu umpan crossing mereka bisa menjadi gol,” ujar Milomir Seslija.

Persis gagal meraih tiga poin pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 setelah dipaksa bermain imbang oleh PSBS Biak di Stadion Manahan, dengan skor 1-1
