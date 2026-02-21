Klasemen Super League saat Dua Laga Berakhir Imbang: Persijap Top, Persebaya Babak Belur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tempat berbeda, kemarin (21/2) malam.

Persis menantang PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo; Madura United melawan Arema FC di Stadion Gelora Bangkalan, sementara Persijap versus Persebaya berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Keputusan manajemen Persijap menukar posisi pelatih dari Divaldo Alves ke sang mantan juru taktik Mario Lemos berbuah manis.

Debut Mario Lemos berhasil mengantarkan Persijap mengalahkan Persebaya di Stadion Gelora Bumi Kartini dengan skor 3 – 1.

Taktik Mario Lemos membuat permainan Persebaya yang agresif bersama Bernardo Tavares babak belur, mati kutu.

Penyerang anyar Persijap Iker Guarrotxena berhasil mencetak brace menit ke-32 dan 90 + 12, serta satu lagi dicetak Alexis Gomez menit ke-71.

Persebaya hanya mampu membalas satu gol melalui Bruno Moreira menit ke-90 + 2 dari titik putih.

The Green Force kian merana setelah gelandang bertahan Rachmat Irianto diganjar kartu merah pada menit ke-86.