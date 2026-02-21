JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League saat Dua Laga Berakhir Imbang: Persijap Top, Persebaya Babak Belur

Klasemen Super League saat Dua Laga Berakhir Imbang: Persijap Top, Persebaya Babak Belur

Minggu, 22 Februari 2026 – 02:14 WIB
Klasemen Super League saat Dua Laga Berakhir Imbang: Persijap Top, Persebaya Babak Belur - JPNN.com Bali
Pemain Persijap dan Persebaya berduel di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (21/2) malam. Persijap mengalahkan Persebaya dengan skor 3 - 1. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tempat berbeda, kemarin (21/2) malam.

Persis menantang PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo; Madura United melawan Arema FC di Stadion Gelora Bangkalan, sementara Persijap versus Persebaya berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Keputusan manajemen Persijap menukar posisi pelatih dari Divaldo Alves ke sang mantan juru taktik Mario Lemos berbuah manis.

Baca Juga:

Debut Mario Lemos berhasil mengantarkan Persijap mengalahkan Persebaya di Stadion Gelora Bumi Kartini dengan skor 3 – 1.

Taktik Mario Lemos membuat permainan Persebaya yang agresif bersama Bernardo Tavares babak belur, mati kutu.

Penyerang anyar Persijap Iker Guarrotxena berhasil mencetak brace menit ke-32 dan 90 + 12, serta satu lagi dicetak Alexis Gomez menit ke-71.

Baca Juga:

Persebaya hanya mampu membalas satu gol melalui Bruno Moreira menit ke-90 + 2 dari titik putih.

The Green Force kian merana setelah gelandang bertahan Rachmat Irianto diganjar kartu merah pada menit ke-86.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir. Kejutan terjadi saat Persebaya dibungkam Persijap Jepara
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persijap Persebaya persis solo PSBS Biak madura united arema fc Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

  2. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  3. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU