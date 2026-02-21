Marcos Reina Semprot Lini Belakang Persik, Wasit Yudi Nurcahya Kena Sentil

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 16:36 WIB
Pelatih Persik Marcos Reina mengkritik kepemimpinan wasit Yudi Nurcahya saat memimpin laga kontra Bhayangkara FC di Stadion Brawijaya, Kediri, kemarin malam. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Marcos Reina Torres meninggalkan catatan dan evaluasi seusai Persik dibungkam tim tamu Bhayangkara FC pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, kemarin (20/2) malam.

Menurut Marcos Reina, kekalahan Persik karena lini pertahanan tidak bekerja sesuai skema yang ia inginkan.

“Kami tidak bertahan dengan baik.

Kami tidak bisa dengan mudah kebobolan seperti itu saat situasi sulit untuk mencetak gol,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.

Namun, pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengapresiasi kinerja lini serang Persik yang tampil trengginas meski hasil akhir tidak sesuai ekspektasi.

“Saya senang melihat bagaimana pemain menyerang, berani datang dari belakang, menutup pergerakan, mencoba memenangkan permainan.

Kami menjadi lebih baik daripada tim lawan selama pertandingan," kata Marcos Reina.

Persik Kediri kalah dari Bhayangkara FC dengan skor 3 – 4.

