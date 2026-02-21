Mauricio Souza Puji Taktik Tomas Trucha, Sebut PSM Tim Kuat, Sorot Klasemen

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 15:52 WIB
Pelatih Persija Mauricio Souza memberi instruksi kepada pemainnya saat melawan PSM Makassar di JIS, kemarin (20/2) malam. Bagi Mauricio Souza, laga melawan PSM Makassar sangat berat karena skuad Juku Eja punya kualitas mumpuni saat menghadapi Persija. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza puas Persija melanjutkan tren positif saat mengalahkan PSM Makassar pada laga pekan ke-22 Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (20/2) malam.

Bagi Mauricio Souza, laga melawan PSM Makassar sangat berat karena skuad Juku Eja punya kualitas mumpuni saat menghadapi Persija.

Strategi pelatih PSM Makassar Tomas Trucha bikin pemain Persija bekerja sangat keras untuk memenangkan pertandingan.

“Pertandingan yang sangat-sangat sulit.

 Kami menang melawan tim yang meskipun tidak berada dalam posisi terbaik di klasemen (Super League), merupakan tim yang sangat kuat,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Persija berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 – 1.

Dua gol kemenangan Persija masing-masing dicetak oleh Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-30 dan Emaxwell Souza pada menit ke-67.

PSM Makassar hanya mampu membalas satu gol yang dicetak penyerang anyar Sheriddin Boboev menit ke-37.

