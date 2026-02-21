Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rentetan hasil buruk yang dialami Bali United pada putaran kedua Super League 2025-2026 membuat mental pemain down.

Kekalahan Bali United dari Persebaya dan Persija di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, memperburuk mental Kadek Agung Cum sius.

Para pemain seperti kehilangan kepercayaan mampu bersaing dengan tim-tim elite Super League, seperti Persib, Persija, Persebaya dan Borneo FC.

Yang dilakukan pemain Bali United kini hanya bisa minta maaf kepada suporter dan pencinta sepak bola di Bali maupun Indonesia.

“Saya memohon maaf karena belum bsa meraih kemenangan di kandang di hari spesial Bali United.

Kami belum mampu meraih hasil maksimal dan kami akan berusaha di laga berikutnya untuk lebih maksimal agar hasil positif kami raih,” ujar Kadek Agung dilansir dari laman klub.

Bali United dalam persiapan menjalani laga tandang pekan berikutnya dengan menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta, Senin (23/2).

Ini menjadi tantangan baru bagi Johnny Jansen membawa anak asuhnya bermain pada pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul.