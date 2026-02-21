Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen sepertinya mulai gerah dengan kritik yang dilontarkan suporter di akun media sosial klub.

Suporter mayoritas mempertanyakan taktik yang dipakai Johnny Jansen pada empat laga terakhir Super League 2025-2026 yang berujung kekalahan bagi Bali United.

Mereka tak puas dengan taktik kaku Johnny Jansen saat menghadapi Semen Padang hingga Persija pekan lalu yang berujung hasil minor.

Johnny Jansen seperti kebingungan dengan taktik yang dipakainya sendiri saat pemain Bali United buntu dan kehilangan daya kreasi di depan gawang lawan.

Meski menjadi sasaran tembak suporter Bali United, mantan juru taktik PEC Zwolle di Eredivisie ini tidak ingin menyalahkan anak asuhnya.

Pelatih berkebangsaan Belanda ini mengaku tetap bangga dengan permainan serta semangat juang anak asuhnya yang terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Bali United.

Terutama lini belakang yang menjadi sorotan suporter setelah gawang Mike Houptmeijer dibobol 10 gol oleh lawan-lawannya.

“ini bukan masalah bagi kami.