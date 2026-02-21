Klasemen Super League Setelah Persija Gasak PSM: BFC Amazing, Persik Flop

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga tempat berbeda, kemarin (20/2).

Persik melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Brawijaya, Kediri; Persija kontra PSM Makassar di Jakarta International Stadium (JIS) dan Semen Padang versus Malut United di Stadion Haji Agus Salim.

Di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang gagal mendulang poin penuh setelah dipaksa tim tamu Malut United bermain imbang 2 – 2.

Malut United bahkan unggul dua gol terlebih dahulu melalui Tyronne del Pino menit ke-21 dan Nilson Junior menit ke-40.

Semen Padang baru bisa come back pada babak kedua dengan mencetak dua gol penyeimbang kedudukan.

Dua gol yang lagi menjelang injury time itu dicetak dua pemain anyar, Kianz Froese menit ke97 dan Maicon menit ke-90 + 1.

Kerasnya pertandingan memaksa wasit memberikan kartu merah kepada pemain Malut United, Safrudin Tahar pada menit ke –90 + 9 setelah melakukan pelanggaran ke pemain tuan rumah.

Hasil imbang ini belum cukup jadi modal bagi Semen Padang untuk menggusur PSBS Biak dan keluar dari zona degradasi.