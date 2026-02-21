JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persija Gasak PSM: BFC Amazing, Persik Flop

Klasemen Super League Setelah Persija Gasak PSM: BFC Amazing, Persik Flop

Sabtu, 21 Februari 2026 – 05:31 WIB
Klasemen Super League Setelah Persija Gasak PSM: BFC Amazing, Persik Flop - JPNN.com Bali
Striker anyar Persija Alaaeddine Ajaraie berselebrasi seusai menjebol gawang PSM Makassar pada menit ke-30 di JIS, kemarin (20/2) malam. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga tempat berbeda, kemarin (20/2).

Persik melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Brawijaya, Kediri; Persija kontra PSM Makassar di Jakarta International Stadium (JIS) dan Semen Padang versus Malut United di Stadion Haji Agus Salim.

Di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang gagal mendulang poin penuh setelah dipaksa tim tamu Malut United bermain imbang 2 – 2.

Baca Juga:

Malut United bahkan unggul dua gol terlebih dahulu melalui Tyronne del Pino menit ke-21 dan Nilson Junior menit ke-40.

Semen Padang baru bisa come back pada babak kedua dengan mencetak dua gol penyeimbang kedudukan.

Dua gol yang lagi menjelang injury time itu dicetak dua pemain anyar, Kianz Froese menit ke97 dan Maicon menit ke-90 + 1.

Baca Juga:

Kerasnya pertandingan memaksa wasit memberikan kartu merah kepada pemain Malut United, Safrudin Tahar pada menit ke –90 + 9 setelah melakukan pelanggaran ke pemain tuan rumah.

Hasil imbang ini belum cukup jadi modal bagi Semen Padang untuk menggusur PSBS Biak dan keluar dari zona degradasi.

Klasemen Super League bergerak dinamis setelah Persija membungkam PSM Makassar dan BFC membekuk Persik Kediri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persija persik psm makassar Bhayangkara FC Semen Padang Malut United Persib Borneo FC Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  2. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

  3. Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU