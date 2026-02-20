JPNN.com

Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

Jumat, 20 Februari 2026 – 10:50 WIB
Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih Mauricio Souza tak ambil pusing dengan absennya Rizky Ridho dan Paulo Ricardo. Foto: Instagram @mauricio_souza

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta merugi pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar di Jakarta International Stadium (JIS).

Pasalnya, dua pemain andalan Persija absen pada laga penting ini.

Keduanya adalah Rizky Ridho dan Paulo Ricardo.

Rizky Ridho harus menepi kontra PSM Makassar akibat terkena akumulasi kartu.

Paulo Ricardo di lain sisi harus absen akibat mengalami cedera, tepatnya saat menghadapi Bali United pekan lalu.

Cedera yang dialami Paulo Ricardo terjadi tak lama dirinya masuk ke lapangan.

Masuk sebagai pemain cadangan di menit ke-75, Paulo Ricardo tercatat hanya bermain kurang dari setengah jam.

Menjelang injury time, Paulo Ricardo harus ditarik keluar akibat cedera. Ia dipastikan absen hingga waktu belum ditentukan.

Persija Jakarta merugi pada laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar di Jakarta International Stadium (JIS) karena dua pemainnya absen
