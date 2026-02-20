Komdis PSSI Bikin Klub Ini Terancam Bangkrut, Bukan Cuma Persita, Persija & PSM

JPNN.com

Jumat, 20 Februari 2026 – 10:05 WIB
Pemain Persiku dan Persipura berduel di Stadion Wergu Wetan, 30 Januari 2026 lalu. Komdis PSSI menjatuhkan denda yang sangat besar ke Persiku seusai laga. Foto: Instagram @persiku_kudus

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI merilis sanksi untuk sejumlah klub Super League dan Liga 2 seusai menggelar sidang pada tanggal 2 dan 4 Februari 2025 lalu.

Sejumlah klub Super League menerima sanksi dari Komdis PSSI, mulai dari Persita, Persija dan PSM Makassar.

Satu lagi adalah pemain bertahan Dewa United, Nick Kuipers.

Namun, dari sekian klub yang menerima sanksi Komdis PSSI, Persita Tangerang yang paling merugi dibandingkan Persija dan PSM Makassar.

Pasalnya, Komdis PSSI menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Persita Tangerang seusai menjamu Persija Jakarta di Indomilk Arena Stadium, 30 Januari 2026 lalu.

Namun, sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI terhadap sejumlah klub Super League, terkesan masih wajar dan normal.

Persiku Kudus yang bermain di kasta kedua, Championship, menerima sanksi denda yang sangat besar dan membuat klub yang bermarkas di Stadion Wergu Wetan terancam bangkrut dan gulung tikar.

Dalam sidang yang digelar 4 Februari 2026 lalu, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 250 juta.

Persiku Kudus yang bermain di Championship menerima sanksi denda yang sangat besar dari Komdis PSSI membuat klub terancam bangkrut dan gulung tikar.
