Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Semangat skuad Persija naik berlipat seusai mengalahkan Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Pasalnya, Persija kembali bermain di Jakarta International Stadium (JIS) pada laga pekan ke-22 Super League saat menjamu PSM Makassar pada Jumat (20/2) besok.

Momen kembali berkandang ke JIS sangat berarti lantaran Persija kerap bergonta-ganti kandang, salah satunya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Kembalinya Persija bermain di JIS membuat para pemain menyambutnya dengan gembira, dua di antaranya pemain berkebangsaan Brasil, Allano Lima dan Emaxwell Souza.

Maxwell, sapaan akrabnya menilai stadion yang terletak di kawasan Ancol itu memiliki magis saat dipakai Persija.

Penyerang sayap ini merasa merasa lebih dekat dengan The Jakmania ketika bermain di JIS.

Selain itu, tim asuhan Mauricio Souza juga belum pernah kalah ketika tampil di JIS sejak awal musim ini dengan meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang.

"Kami sangat senang bisa kembali ke rumah.