H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta.

Laga big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) mendatang pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini kembali mempertemukan dua menir Belanda di atas lapangan, Johnny Jansen bersama Bali United, sementara PSIM Yogyakarta dengan Jean Paul van Gastel.

Berdasar klasemen terakhir, posisi tuan rumah PSIM Yogyakarta lebih baik dari pada Bali United.

PSIM Yogyakarta saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen Super League 2025-2026 dengan 32 poin, hasil dari delapan kali menang, delapan kali seri dan lima kali kalah.

Penyerang Laskar Mataram telah mencetak 26 gol, sementara gawang Cahya Supriadi telah kebobolan 25 gol.

Bali United di lain sisi terperosok di papan tengah, peringkat ke-10 dengan 28 poin, hasil dari tujuh kali menang, tujuh kali seri dan tujuh kali kalah.

Lini serang Bali United mencetak 28 gol, tetapi gawang Mike Houptmeijer kebobolan dengan jumlah yang sama.