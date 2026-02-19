Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United?

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 09:33 WIB
Ilustrasi bola. Pekan ke-22 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini, tepat sehari setelah umat Muslim mulai menjalankan Ibadah Suci Ramadan. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-22 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini, tepat sehari setelah umat Muslim mulai menjalankan Ibadah Suci Ramadan.

Pekan ke-22 mulai bergulir Jumat (20/2) hingga Senin (23/2) mendatang dengan waktu pertandingan seusai berbuka puasa dan salat Tarawih, pukul 20.30 WIB dan 21.00 WIB.

Sejumlah laga big match bakal tersaji pekan ini.

Jumat (20/2) besok, tiga pertandingan bergulir di tiga tempat berbeda.

Laga pertama, tuan rumah Persik Kediri dijadwalkan menantang Bhayangkara FC di Stadion Brawijaya pukul 20.30 WIB atau 21.30 WIB.

Laga big match kedua terjadi di Jakarta International Stadium (JIS) antara tuan rumah Persija melawan PSM Makassar pada pukul 20.30 WIB.

Persija harus bisa memenangkan pertandingan untuk bisa menempel Persib dan Borneo FC yang bertahan di peringkat pertama dan kedua klasemen.

PSM Makassar di lain sisi menolak menyerah setelah meraih rentetan hasil buruk saat bermain di kandang sendiri, Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

