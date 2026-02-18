Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah klub melakukan menyesuaikan jadwal latihan pada momen bulan suci Ramadan.

Tidak terkecuali dengan PSIM Yogyakarta.

Laskar Mataram memutuskan melakukan penyesuaian jadwal latihan pada momen Ramadan ini.

Sebelumnya, skuad PSIM Yogyakarta lebih sering berlatih pada pagi hari untuk mengantisipasi kendala cuaca di Yogyakarta.

“Kemarin kami banyak latihan pagi dikarenakan sore biasanya hujan di Yogyakarta.

Jadi untuk mengantisipasi kita latihan di kondisi hujan deras, makanya banyak dipindahkan ke pagi.

Namun, khusus memasuki bulan puasa ini, jadwal latihan resmi kami kembalikan lagi ke sore hari agar lebih kondusif bagi seluruh tim,” kata Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna dilansir dari laman klub.

Langkah ini diambil agar Ze Valente Cum sius tetap berada dalam kondisi prima di ajang Super League 2025-2026.