Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kembali menjatuhkan hukuman kepada sejumlah klub yang melakukan pelanggaran pada laga terakhir Super League 2025-2026.

Salah satunya kepada PSIM Yogyakarta.

Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada PSIM Yogyakarta menjelang laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) mendatang.

Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada panpel PSIM Yogyakarta sebesar Rp 40 juta buntut insiden penyalaan petasan di sekitar hotel tim tamu menjelang laga melawan Persis Solo pada 6 Februari 2026 lalu.

Dilansir dari laman PSIM Yogyakarta, sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 146/L1/SK/KD-PSSI/II/2026 tertanggal 10 Februari 2026.

Dalam surat tersebut, Panpel PSIM Yogyakarta gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan terkait rangkaian pertandingan melawan Persis Solo.

Komdis PSSI menyatakan Panpel PSIM Yogyakarta melanggar Pasal 68 huruf c jo Pasal 69 ayat 1 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.

Komdis PSSI menemukan bukti yang cukup bahwa terdapat sekelompok orang yang menyalakan kembang api dalam jarak 150 meter dari area Hotel New Saphir, tempat tim tamu Persis Solo menginap.